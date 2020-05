L'aéroport d'Alger a enregistré un manque à gagner de 1,3 milliard de dinars à cause de la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19 qui a paralysé le trafic aérien national et international, a indiqué le P-DG de la Sgsia Tahar Allache. «Nous avons enregistré un manque à gagner de 1,3 milliard de dinars sur un mois et demi d'inactivité. C'est un chiffre d'affaires que nous n'avons pas encaissé en raison de la fermeture de l'aéroport», précise Allache, en affirmant que l'aéroport d'Alger, fermé depuis fin mars, n'a pas enregistré de pertes. «La situation financière de l'aéroport d'Alger est bonne», affirme Allache. Pour la réouverture de l'aéroport, le P-DG n'avance aucune date. «Peut-être en juin, juillet, août. Ça ne dépend pas de nous, mais nous avons bon espoir d'une reprise graduelle de l'activité après l'accélération du déconfinement, surtout en Europe», ajoute-t-il.