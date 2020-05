L'Algérie a exporté plus de 1000 tonnes dattes essentiellement vers la France, depuis le début de la pandémie du Covid-19, «les avions cargos de la compagnie Air Algérie ont poursuivi les opérations d'importation et d'exportation de marchandises après la suspension du transport aérien et maritime. Selon les indications du directeur général de la filiale «Air Algériecargo», Rabah Midou, depuis le début de la pandémie et la suspension du transport aérien et maritime entre les pays, Air Algérie a augmenté les capacités d'importation et d'exportation de produits et marchandises en passant de 5 à 6 vols par semaine à destination de la France avant le début de la pandémie Covid-19 à une vingtaine de vols par semaine depuis la suspension du trafic aérien et maritime entre les pays. Rappelant à cet effet, que le transport de marchandises n'est pas concerné par la suspension du trafic, « l'Algérie avait décidé de ne pas exporter les produits stratégiques et les marchandises de large consommation, à l'exception de son excédent de production de dattes», précise-t-il.