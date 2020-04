Le numéro vert «30 40» de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (Aadl) a été lancé officiellement et mis à la disposition de ses souscripteurs et des résidents de ses cités pour la prise en charge de toutes leurs préoccupations afin de rapprocher l'administration du citoyen. Dans une déclaration à la presse, le directeur général de l'Aadl Mohamed Tarek Belaribi a affirmé que la mise en service de ce numéro vert avait pour objectif d'être à l'écoute, d'informer et d'intervenir pour prendre en charge toutes les préoccupations soulevées par les souscripteurs et les résidents des cités Aadl, dans les différentes wilayas du pays, ajoutant que ce numéro est joignable durant le mois de Ramadhan, de samedi à jeudi de 9h à 16h. Le numéro vert permettra aux souscripteurs et aux résidents des cités Aadl de soumettre directement leurs préoccupations à l'administration, sans médiation, même s'il s'agit d'une panne d'ascenseur ou d'un problème dans le dossier de souscription, les préoccupations seront prises en charge et communiquées par téléphone aux personnes concernées, a-t-il soutenu.