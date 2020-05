Le projet de renforcement et de réparation de la piste principale de l'aéroport international d'Alger Houari Boumédiene sera réceptionné d'ici fin juillet prochain. Le groupe public Cosider, qui en a la charge, dispose de capacités nécessaires pour booster les travaux de renforcement et de réfection de la piste principale et des annexes de l'aéroport international d'Alger en vue de réceptionner le projet d'ici fin juillet prochain, au lieu du délai prévisionnel arrêté par l'entreprise à fin août. Les travaux de réfection de la piste principale devraient être parachevés avant la reprise du trafic aérien international. Il faut savoir que les travaux du projet, confiés initialement, en décembre 2014, à l'entreprise Erthb Haddad, avaient accusé un arrêt en raison des procédures de résiliation engagées. Repris par Cosider en février 2020, le délai de réalisation de ce projet a été diminué de 12 à 6 mois, avec un montant de marché estimé à près de 2,6 milliards de DA.