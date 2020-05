L'échéphile algérienne Amina Mezioud, a reçu le titre de grand maître international féminin (Woman Grand Master -WGM-), décerné par la Fédération internationale des échecs (Fide), a annoncé la Fédération algérienne (Fade) sur sa page officielle Facebook. Maître international féminin depuis 2005, Mezioud (31 ans) est la numéro un algérienne avec un classement Elo (système d'évaluation comparatif du niveau des joueurs d'échec, ndlr), de 2.104 points, au 1er décembre 2019. Mezioud compte plusieurs titres sur le plan arabe et africain, avec notamment cinq participations au Championnat du monde d'échecs féminin (2006, 2010, 2012, 2015, et 2017). Le titre de grand maître international féminin (WGM est le plus haut titre d'échecs féminin avec celui de championne du monde d'échecs.