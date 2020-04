Avec une politique commerciale bien ficelée, la compagnie aérienne ASL Airlines France compte bien avoir sa part dans le marché algérien. Aussi, prévoit-elle de lancer dès l’été sept nouveautés vers l’Algérie. Au départ de Paris-CDG, Lille, Lyon et Bâle-Mulhouse. Alors que tous les vols de et vers Alger sont suspendus jusqu’au 31 mai 2020 inclus, en raison de la pandémie de Covid-19, la compagnie française a mis en ligne sept nouveautés entre l’Hexagone et six villes algériennes, toutes opérées en Boeing 737-700 de 148 sièges ou 737-300 de 147 sièges. Au départ de sa base à Paris-CDG, elle desservira selon Airlineroute l’aéroport de Annaba dès le 23 juin à raison de deux rotations hebdomadaires, et celui de Béjaïa trois fois par semaine dès le lendemain – en plus de sa ligne vers la capitale algérienne.