Les quantités de vaccins couvrant les besoins des programmes de vaccination sont disponibles, a assuré l'institut Pasteur d'Algérie (IPA), soulignant que l'approvisionnement en vaccins «n'a connu aucune perturbation et a été épargné des répercussions de cette crise sanitaire» provoquée par l'apparition du nouveau coronavirus Covid-19. «Malgré les difficultés d'ordre logistique liées à l'acheminement des vaccins à partir des pays fournisseurs, dans le contexte sanitaire difficile actuellement vécu par notre pays et au niveau mondial, provoqué par l'apparition du nouveau coronavirus Covid-19, la disponibilité des quantités de vaccins couvrant les besoins des programmes de vaccination a été assurée par un travail d'anticipation mené par l'IPA», a précisé la direction générale. Ainsi, la continuité des programmes et campagnes de vaccination est «assurée par l'engagement des établissements de santé chargés de la vaccination, qui s'approvisionnent en continu au niveau de l'institut Pasteur d'Algérie».