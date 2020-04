Une réunion de travail avec l'ensemble des professionnels de la pêche a eu lieu, récemment, à Béjaïa, pour mettre en place un dispositif de mesures préventives contre le Covid-19 au niveau des ports de pêche de la wilaya. Y assistaient le DSP, l'inspecteur vétérinaire de la wilaya et des représentants de la marine nationale et des garde-côtes. Parmi les dispositions prises au terme de cette séance de travail, la réalisation de campagnes périodiques de désinfection dans les ports de pêche, l'interdiction d'entrée aux personnes qui ne sont pas directement liées aux activités exercées à l'intérieur des ports de pêche, l'obligation du port de bavette et le respect de la distanciation sociale. Pour le directeur de wilaya de la pêche et des ressources halieutiques, ces mesures permettent à quelque 1500 pêcheurs de reprendre l'approvisionnement du marché local, en ce début de Ramadhan.