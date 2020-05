Les services d'hygiène et du contrôle de la circonscription de Dar El Beida semblent décidés à revoir certaines mesures qui sont derrière l'ouverture de beaucoup d'activités commerciales au niveau de leur compétence territoriale. Selon une source fiable, les éléments du contrôle interviendraient dans les 48 heures qui viennent pour sommer les commerçants dont l'activité avait provoqué les grands regroupements inhérents au mois de jeûne et ses particularités en matière d'approvisionnements spécifiques par rapport à ce mois, de cesser leurs activités jusqu'à nouvel ordre. Selon la même source, il s'agit des commerces en rapport avec les activités ramadhanesques comme c'est le cas pour les gâteaux «spécial Ramadhan» et autres commerces dont les rassemblements pourraient provoquer la propagation rapide de la pandémie du coronavirus.