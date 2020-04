Des cours de formation professionnelle au profit des stagiaires du secteur seront diffusés à partir de la semaine prochaine sur la télévision étatique, suite aux mesures de confinement décidées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, a annoncé la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha. Cette opération sera supervisée par le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels, en coordination avec le ministère de la Communication, indique la ministre qui précise que cette opération a, entre autres objectifs, de donner l'occasion aux stagiaires de suivre leurs cours. L'opération concerne dans un premier temps des cours de formation dans cinq spécialités. Par la suite et de manière progressive, 29 autres spécialités s'ajouteront, notamment les domaines du tourisme, mécanique automobile, maintenance industrielle et électronique.