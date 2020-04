Plombés par la crise économique induite par la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement, les envois de fonds des migrants dans le monde devraient chuter d'environ 20% en 2020, selon la Banque mondiale (BM).Ce déclin attendu, le plus brusque de l'histoire récente, est à imputer largement à un fléchissement des salaires et de l'emploi des travailleurs migrants, souvent particulièrement exposés aux pertes de revenu et d'emploi en cas de crise économique dans leur pays d'accueil, indique l'institution de Bretton Woods, dans un communiqué. Les transferts d'argent vers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord devraient chuter de 19,6% en 2020, pour atteindre 47 milliards de dollars, après la hausse de 2,6% enregistrée en 2019. Ce repli anticipé est autant dû au ralentissement de l'économie mondiale qu'à l'impact de la baisse des prix du pétrole dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), selon la même source.Les envois de fonds depuis les pays de la zone euro devraient également être pénalisés par le ralentissement préalable à la pandémie de Covid-19 et la dépréciation de leur monnaie par rapport au dollar américain.