Certains médicaments indispensables aux malades chroniques connaissent une vive tension à Constantine, engendrant une profonde inquiétude chez un grand nombre de sujets qui courent les pharmacies pour pouvoir disposer des remèdes nécessaires. Au bureau de wilaya du syndicat national algérien des pharmaciens d'officines (Snapo), on confirme une situation en précisant qu'elle concerne en particulier trois médicaments: celui pour l'équilibre hormonal de la thyroïde, le Lovothyrox, les bandelettes pour les diabétiques et l'hypertenseur artériel pour les malades chroniques souffrant de l'hypertension artérielle. S'agissant du premier produit, il y a pénurie des dosages compte tenu du fait que les fournisseurs limitent à trois le nombre de boîtes accordées à chaque officine, une quantité de traitement pour un mois au lieu de trois habituellement. Le but est de satisfaire un maximum de malades chroniques. Quant à l'hypertenseur artériel, le Loxen, il subit une rupture sévère.