La vente aux enchères dans les marchés des fruits et légumes est désormais proscrite. Cette décision intervient dans le cadre des mesures visant à organiser le marché et à moraliser l'activité commerciale. à l'origine de cette initiative, le ministre du Commerce a dit, dans une intervention radiophonique, avoir constaté une grande désorganisation au niveau des marchés des fruits et légumes, en raison du nombre important d'opérateurs activant sans registre du commerce ou carte d'agriculteur, voire sans facturation. Rezig, saura-t-il mettree un terme au «grand n'importe quoi» que sont devenus les marchés? En tout cas, les consommateurs lui reconnaissent quelques succès, mais qui ne touchent pas encore à la racine du problème.