Alors que ses concurrrents se «battent» pour la livraison des courses à domicile, Heetch a décidé de se solidariser avec les Algériens. Pendant le mois sacré de Ramadhan et en ces temps difficiles sur le plan sanitaire, mais également économique et social, les chauffeurs partenaires de Heetch El Djazair, avec le concours du Croissant-Rouge algérien, du collectif Hopinelle, et de Afia Algérie, se mobilisent pour acheminer des dons alimentaires aux plus démunis, gratuitement et en toute sécurité! Ce n'est pas tout! Pour chaque don remis à l'une des associations, Afia leur offrira une bouteille d'huile de 2l. Très belle initiative!