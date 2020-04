«La pandémie du nouveau coronavirus a inversé le mouvement des clandestins en situation irrégulière.

Des sans-papiers algériens d'Espagne ont entamé une migration inverse, fuyant la péninsule Ibérique vers la côte Ouest algérienne. Certains ont dû payer jusqu'à 5 000 euros pour embarquer en sens inverse et revenir au pays» selon le quotidien espagnol, El Pais. Suite au confinement et à la suspension des activités économiques, ils se sont rapidement retrouvés au chômage sans aucune ressource pour subvenir à leurs besoins élémentaires, et n'ont eu que l'ultime alternative de revenir au bercail. selon la presse locale; 12 «harraga» ont été interceptés au large des côtés d'Oran ainsi que d'autres à la côte Est du pays.

D'autre part, les autorités concernées ont placé ces sans-papiers algériens en quarantaine pour une durée de 14 jours, par prévention; dans le cas où ces derniers seraient contaminés par le coronavirus.