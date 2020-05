L ‘Algérie est le 3e pays d'Afrique et le 13e au monde où le coût moyen d'un Gigaoctet de data mobile est le plus abordable.

Il coûte 0,65 dollar US selon les données du marché de la data de 238 pays rassemblées par le site cable.co.uk dans son étude intitulée: «Worldwide mobile data pricing: The cost of 1GB of mobile data in 228 countries.» C'est un énorme bond réalisé par le pays en l'espace de 12 mois.

En 2019, il occupait encore la 155e place mondiale et la 29 ème place du continent avec un coût moyen du Go évalué à 5,15 dollars US. Au contraire de l'Algérie, de nombreux pays africains, à l'exemple du Maroc qui a maintenu sa 6e place africaine entre 2019 et 2020, mais a dégringolé dans son classement mondial du 28e au 37e rang.