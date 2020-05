Notre cheffe de bureau de Constantine, Ikram Ghioua, a été honorée, hier, par le wali de Constantine à l'occasion du 3 mai, Journée internationale de la presse. Notre journaliste est pourtant absente et travaille depuis l'étranger où elle est coincée depuis le 16 mars à cause de la fermeture des espaces aériens. Partie rendre visite à sa famille, notre cheffe de bureau reste informée. On lui espère un retour très rapide dans son pays.