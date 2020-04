Selon un groupe de chercheurs international au terme d'une étude publiée dans la revue scientifique ZooKeys, Kem Kem, une localité située dans le sud-est du Maroc est l'endroit le plus dangereux de l'histoire de la Terre. «Ce fut probablement l'endroit le plus dangereux de l'histoire de la Terre, un endroit où un voyageur du temps humain ne tiendrait pas très longtemps», estime l'auteur principal de l'étude, le docteur Nizar Ibrahim, de l'université de Detroit Mercy. Cette région rocheuse aujourd'hui aride regorgeait de prédateurs terrifiants, conclut une étude d'une équipe internationale de chercheurs sortie le 21 avril dans la revue scientifique ZooKeys. Il y a 100 millions d'années, des prédateurs féroces comme des reptiles volants faisaient d'une partie du sud-est du Maroc actuel leur gîte. Les fossiles des Kem Kem comprennent trois des plus grands dinosaures carnivores jamais connus, dont le Carcharodontosaurus à dents de sabre. Il mesurait plus de huit mètres de longueur avec une énorme mâchoire et de longues dents de scie.