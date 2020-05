L'éclairage public, dans la wilaya de Khenchela, dispose désormais de 5.500 points lumineux, économes en énergie, et ce dans le cadre de la politique nationale de développement des énergies renouvelables. Les anciennes lampes ont été remplacées par de nouvelles adaptées à l'énergie solaire ou à la technologie Led, de faible consommation, tout au long des axes routiers principaux du chef-lieu et de plusieurs communes environnantes. 2.539 points lumineux ont été équipés de lampes Led, sur 12 axes principaux du chef-lieu de wilaya, 1.139 autres dans sept quartiers de la périphérie de la ville et 1.089 autres points dans les communes de Babar, El Hamma, Kaïs et Taouzianet. Il en a été de même avec 685 points équipés de lampes Led sur les deux voies doubles qui relient Khenchela aux axes routiers de Batna et d'Oum el Bouaghi.