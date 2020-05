Depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus et surtout avec la mise en oeuvre du confinement et du couvre-feu, certains commerçants et,notamment ceux des supérettes, n'ont pas trouvé mieux que de profiter de la conjoncture pour multiplier les mises à profit au détriment de la clientèle. C'est ainsi que l'affichage des prix, un temps revenu à l'ordre du jour tant les abus étaient manifestes, subit, ces dernières semaines, un oubli de plus en plus systématique. Et c'est au niveau de la caisse que le client déouvre le «nouveau» prix d'un grand nombre de produits, pourtant codifié par les autorités compétentes ou par les producteurs. Mais qu'à cela ne tienne, pensent les spéculateurs indécrottables, pas de contrôle, pas de risque!