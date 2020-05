La monnaie européenne a amorcé une nouvelle baisse de ses prix par rapport au dinar algérien au niveau du marché parallèle. Ce dimanche 2 mai, 1 euro s'échangeait à 182 dinars algériens, perdant ainsi 3 dinars algériens en l'espace de quelques jours. En outre, le dollar a également enregistré une baisse. La monnaie américaine se vend désormais à 168 dinars, perdant 4 dinars par rapport à la semaine dernière. Compte tenu des problèmes qui assaillent l'Union européenne depuis l'émergence de la crise sanitaire, les rumeurs d'une possible disparition de l'euro à cause d'éventuels retraits des pays de l'Union se sont vite répandues. Aussi, les grands vendeurs qui monopolisent la liquidité ont désormais peur de voir les prix baisser encore plus.