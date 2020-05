Le trafic sur les sites de commerce électronique a augmenté de plus de 50% dans le monde, en raison de la pandémie de coronavirus qui a incité les consommateurs à se précipiter en ligne pour faire leurs achats, selon Criteo, une entreprise mondiale de technologie. Criteo, qui travaille avec les détaillants, a souligné que les achats sur Internet devraient augmenter davantage pendant le Ramadhan dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena). Cette occasion religieuse connaît traditionnellement des dépenses plus élevées en nourriture, boissons et articles-cadeaux pour l'Aïd. Dans la région, les achats en ligne ont commencé à augmenter à la mi-février, les ventes d'articles de soins corporels, de vêtements, de chaussures, de bijoux, ainsi que d'accessoires de cuisine, de salle à manger, audio, de communications et électroniques enregistrant la plus forte augmentation.