Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré mardi dernier qu'il était «absolument inacceptable» de blâmer la Chine pour la propagation du Covid-19. «Les Chinois essaient de toutes les manières possibles d'aider d'autres pays et de partager les expériences qu'ils ont développées dans la lutte contre ce fléau en Chine», a martelé M. Lavrov lors d'une conférence de presse en ligne.»Les allégations selon lesquelles la Chine devrait payer les dommages économiques causés par la pandémie et les biens chinois à l'étranger devraient être saisis si Pékin ne paie pas «font dresser les cheveux sur la tête», a affirmé le chef de la diplomatie russe. «Lorsque nous entendons que la Chine devrait verser de l'argent au monde entier pour cette pandémie et que la Chine ne nous aurait pas informés à temps, cela dépasse toutes les limites et toute décence», a souligné Sergueï Lavrov.