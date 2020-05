Réitérant son engagement et sa solidarité auprès de tous les Algériens en cette période difficile que traverse le pays ainsi qu'au personnel médical mobilisé, le leader mondial du transport maritime et de la logistique, le Groupe CMA CGM, fait un don de 200000 masques chirurgicaux individuels de protection. Ils ont été remis au Croissant-Rouge algérien qui assurera une redistribution en fonction des besoins sanitaires en liaison avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH). à travers ses actions, le groupe réaffirme son engagement et sa mobilisation durant cette crise sanitaire.