Le Centre de documentation de la Fédération algérienne de football (FAF) vient de faire paraître le numéro 5 du magazine Faf Mag. Un numéro consacré entièrement à la pandémie de Covid-19 avec, en première partie, la contribution de plusieurs spécialistes dans divers domaines qui devront aider les sportifs, et les footballeurs en particulier, à surmonter certaines difficultés et aux différents lecteurs de s'enrichir. Une deuxième partie reprend toutes les actions initiées par la FAF depuis le début de la pandémie à ce jour, et qui reste ouverte tant que cette crise sanitaire perdure. Ont contribué, entre autres, le DTN Ameur Chafik, le professeur Nibouche Djamelddine, chef de service cardiologie de l'hôpital Nefissa Hamoud, Hadj Arab Karima, psychologue, préparatrice mentale, consultante FAF, ainsi que le professeur Damerdji Djamel-Eddine, président de la commission médicale fédérale.