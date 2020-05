Le Pentagone a déclassifié trois vidéos de l'U.S. Navy,montrant ce qui semble être des objets volants non identifiés, ont rapporté dimanche dernier des médias. Le Pentagone a diffusé le 27 avril trois vidéos de l'U.S. Navy qui avaient été rendues publiques en septembre 2019 par l'organisation Ttsa (To The Stars Academy) de recherche sur les Ovni (objet volant non identifié) de Tom DeLonge, ancien chanteur de Blink-182. Ces vidéos, toutes acquises par des pilotes de l'U.S Navy en vol, les montraient confrontés à des objets volants non identifiés, à plusieurs reprises, réalisant des manoeuvres incompatibles avec les performances de tous les engins volants connus (accélérations, arrêts brutaux, virages instantanés). Le Pentagone justifie son initiative de «transparence» pour couper court à «toutes les idées fausses qui circulent sur les Ovni» explique la porte-parole du Pentagone Sue Gough. Comme l'U.S Navy, après enquête, le Pentagone a reconnu que les phénomènes aériens vus sur ces images étaient classés comme non identifiés.