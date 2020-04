Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Algérie, Bla François Nguessan, a félicité l'Algérie pour les mesures prises pour circonscrire l'épidémie du coronavirus à tous les niveaux, indique jeudi un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Le représentant de l'OMS s'exprimait lors de l'audience que lui a accordée le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le professeur Abderrahmane Benbouzid «pour évoquer l'état des lieux de la pandémie du coronavirus Covid-19 en Algérie, notamment la situation épidémiologique et l'organisation de la riposte en général».A cette occasion, le représentant de l'OMS a félicité le «leadership du ministère de la Santé et les mesures prises par le gouvernement algérien pour circonscrire l'épidémie à tous les niveaux».