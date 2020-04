L'opinion publique mondiale, sondée dans 186 pays montre un soutien important, à la coopération internationale avec une augmentation significative depuis que le Covid-19 a commencé à se répandre à travers le monde. Les données recueillies font partie de l'initiative du 75ème anniversaire des Nations unies (UN75). Lancé en janvier 2020, «UN75», devant se dérouler tout le long de l'année, est le plus grand exercice organisé par l'ONU pour proposer des solutions participatives aux défis mondiaux résumés en trois points: une écrasante majorité (95%) convient de la nécessité pour les pays de travailler ensemble pour gérer les tendances mondiales, le climat et l'environnement sont en tête de liste des problèmes qui affecteront le plus l'avenir de l'humanité et les cinq priorités à avoir émergé des dialogues qui sont: la protection de l'environnement, celle des droits de l'homme, la réduction des conflits, l'égalité d'accès aux services de base et la fin des discriminations.