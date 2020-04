Le ministère de l'Enseignement supérieur, projette d'ouvrir le débat sur les scénarios envisageables afin de sauver l'année universitaire 2019-2020.

à cet effet, les présidents des conférences régionales ont été appelés à «préparer l'après-corona» et à réfléchir aux solutions visant à ne pas compromettre l'année universitaire.

Des consultations ont été lancées auprès des syndicats du secteur, lors d'une réunion tenue la semaine dernière entre les partenaires sociaux et des responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour le moment, aucune décision n'a été prise à propos de l'avenir de l'année universitaire.