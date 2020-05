Algérie Télécom a décidé d'offrir à ses abonnés de la wilaya de Blida des bonus pour toute recharge internet à distance, a annoncé jeudi dernier l'opérateur public, dans un communiqué publié sur son site officiel.«Faisant suite à l'assouplissement des mesures de confinement décidées par le gouvernement pour la willaya de Blida, et afin d'éviter les déplacements aux clients au niveau des agences commerciales, Algérie télécom informe son aimable clientèle que pour tout rechargement Internet à distance, des bonus leur seront offerts. Ces bonus, qui peuvent atteindre jusqu'à 6 jours de connexion supplémentaire pour les clients Idoom Adsl et Idoom fibre, sont valables, soit en utilisant le paiement électronique via la carte Edahabia ou CIB ou en utilisant les cartes de recharge en appelant le 1500 à partir d'une ligne fixe ou mobile.», a annoncé l'opérateur public dans le même communiqué.