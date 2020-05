Les confinements et les perturbations majeures en cours des services de santé pendant la pandémie de Covid-19 pourraient entraîner 7 millions de grossesses non désirées dans les prochains mois, selon les données publiées par le Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap) et ses partenaires. Ils estiment que le nombre de femmes qui ne seront plus en mesure d'accéder à la planification familiale ou qui risquent d'être confrontées à des grossesses non désirées, à des violences basées sur le sexe et à d'autres pratiques néfastes, pourrait «monter en flèche» de plusieurs millions en raison de la crise, indique un communiqué de presse du Fnuap. Il y aura également 31 millions de cas supplémentaires de violences basées sur le sexe au cours de la même période, avec 15 millions de cas supplémentaires attendus pour chaque nouvelle tranche de trois mois de confinement, ajoute le communiqué.