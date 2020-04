Pointé du doigt aux États-Unis comme une possible source du coronavirus Covid-19 ayant provoqué une pandémie mondiale, le laboratoire P4 chinois à Wuhan a rompu le silence afin de nier catégoriquement toute responsabilité dans la propagation du coronavirus, rapportent plusieurs médias. « C’est impossible que ce virus vienne de chez nous », a déclaré Yuan Zhiming, directeur de l’Institut de virologie de Wuhan, ville épicentre de la pandémie, dans une interview accordée à la chaîne étatique chinoise Cgtn, citée par 20 minutes. « Nous savons clairement quels types de recherches sont menées à l’institut et comment sont gérés virus et échantillons », a affirmé le directeur de cet institut possédant un laboratoire P4, installation de très haute sécurité qui héberge les souches les plus dangereuses des virus connus comme Ebola.