Personne n'est en mesure de fournir une quelconque explication sur les raisons de l'absence prolongée des journaux arabophones comme francophones chez les buralistes de la ville de Skikda qui ont déjà perdu plus de 60% de leurs abonnés. Selon leur déclaration, ils seraient sur le point de baisser rideau car la situation se complique davantage, avec les mesures de confinement. Cependant, la ville de Azzaba et la localité de Aïn Cherchar sont, quant à elles, servies par un regroupeur, à partir de Constantine dans la mesure où elles se situent sur son trajet, en direction de Annaba. Quant aux deux autres distributeurs, fournissant les buralistes de Skikda et Collo, ils ont cessé de faire la navette sans la moindre explication, laissant la clientèle en plein désarroi.