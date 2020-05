Plus de 250 pièces de poissons morts ont été rejetées par les vagues ces dernières 48 heures dans la zone littorale ouest de la wilaya de Mostaganem. Les poissons, de 70 à 90 centimètres de long et d'un poids de 8 à 12 kilos, ont échoué sur les plages de «Sablettes» et de «Ouréah».Les représentants de la direction de l'environnement, du commissariat de wilaya du littoral, de la direction et la Chambre de la pêche, ainsi que la Gendarmerie nationale et le président de l'APC de Mazaghran se sont rendus sur les lieux pour faire le constat et agir suivant les procédures légales en vigueur pour préserver la santé publique et l'environnement. Les services de l'entreprise publique de santé de proximité se sont rendus également sur place pour prélever des échantillons pour analyses afin de déterminer les causes de la mort des poissons.