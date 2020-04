La Sadeg, filiale du Groupe Sonelgaz, a lancé une opération de grande envergure sur tous ses réseaux pour l'entretien et la maintenance des lignes de moyenne tension qui sont mises à rude épreuve par les cigognes dont les nids sont perchés sur le sommet des pylônes électriques. Des électriciens ont été mobilisés pour déloger les nids que ces oiseaux migrateurs adorent installer au sommet des pylones comme on peut l'observer dans toute la région et notamment dans le parc naturel d'El Kala. Souvent, des coupures de courant résultent de la présence, dans ces nids, de fils et même de bouts de cable qui, au contact des lignes électriques, provoquent une masse suivie de panne de courant sur les réseaux MT, au grand dam des usagers. L'opération d'entretien et de maintenance vise non seulement à anticiper ce genre d'incidents, mais également à réduire au maximum les possibilités pour les cigognes de camper sur le faîte des pylones dans les agglomérations de Chabbia, Aïn Sayed, Chorfa et Kherraza, notamment.