Afin de limiter la propagation du coronavirus (Covid-19) durant le mois du Ramadhan, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé à limiter les célébrations religieuses collectives. Il s'agit, notamment des tarawih ou encore de la prière de l'Aïd Al Fitr. L'Organisation conseille fortement d'éviter les rassemblements ainsi que les ruées vers les marchés et les commerces. Elle rappelle qu'en ces temps de crise sanitaire, le maintien de la distanciation entre les individus est primordiale, afin d'éviter tout risque de contamination. Par ailleurs, l'OMS a souligné, à travers la note émise, que certains pays musulmans sont en train de réaliser des exploits dans la lutte contre le coronavirus. Elle cite la Jordanie, la Tunisie, la Palestine, le Koweït et le Liban. Des pays qui, malgré le nombre important des personnes atteintes, maintiennent une certaine stabilité relative au taux de contamination. Contrairement à l'Algérie, le Maroc et l'Egypte, qui ont enregistré les taux d'infection les plus culminants depuis le début de la pandémie dans le monde musulman.