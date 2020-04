Dans un appel publié sur sa page Facebook, le président de l'association El Aman pour la protection des consommateurs, Hacene Menouar réagit à la décision du gouvernement d'autoriser la reprise de certains commerces et activités, en exhortant les citoyens à ne pas se laisser aller aux tentations et envies de Ramadhan, «ne risquez pas votre vie et celle de vos proches, pour aller chez le coiffeur ou pour acheter de la zlabia. Il faut maintenir le confinement et rester chez soi, car le mois de Ramadhan est un mois de piété et de compassion et non de goinfre», précise-t-il dans la vidéo qu'il a posté hier. Indiquant par ailleurs, qu'«à partir d'aujourd'hui il faut impérativement porter des bavettes ou des masques, tout le temps, et respecter les règles de distanciation. Nous n'avons pas besoin de «kelb el louz» ou de coiffeur pour l'instant, mais surtout de nous protéger contre ce virus qui ne connaît ni Ramadhan ni le jour ni la nuit».