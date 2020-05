Air France a prévu la reprise de ses liaisons aériennes vers les pays du Maghreb à partir du 1er juin 2020, mais sous certaines conditions dont la levée des restrictions liées à la navigation par les airs et la ré-ouverture des espaces aériens de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. En effet, la compagnie publique de la navigation aérienne française, Air France, a annoncé le 27 avril dernier; la reprise de ses vols dès la levée des restrictions du confinement sanitaire le 11 mai 2020; date officielle du déconfinement en France. De plus, la compagnie a mentionné qu'elle reprendra également la navigation aérienne vers les pays du Maghreb; à compter du 1er juin prochain. Néanmoins, Air France a affirmé que cette reprise ne sera effective qu'à condition que l'Algérie, le Maroc et la Tunisie ré-ouvrent leurs frontières aériennes et décident de lever les restrictions concernant les vols internationaux. De son côté, le porte-parole officiel d'Air Algérie, Amine Andaloussi, a annoncé que la compagnie aérienne nationale estime que la reprise de son activité se fera vers le mois de juillet ou août 2020 tout au plus.