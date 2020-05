Robots pour livrer les repas et caméras pointées sur l'entrée des domiciles: la Chine ne lésine pas sur les moyens technologiques pour faire respecter strictement les mesures de confinement et éviter une nouvelle vague épidémique. Les autorités redoutent les cas «importés» de contamination, par les voyageurs venus de l'étranger, majoritairement des Chinois. Suite à quoi, dans les lieux de quarantaine, les seuls mouvements tolérés dans les couloirs: ceux d'un robot cylindrique qui distribue bouteilles d'eau, repas et paquets aux personnes confinées. La machine peut prendre un ascenseur toute seule et compose, une fois arrivée à destination, le numéro de téléphone de la chambre pour informer de sa présence. Le ventre du robot s'ouvre, le pensionnaire récupère les articles livrés et l'automate repart. Pour ceux qui effectuent leur quarantaine chez eux, ils se voient apposer sur leur porte de domicile une alarme électronique silencieuse pour traquer chaque ouverture suspecte en plus d'une caméra directement braquée sur la porte.