L'instance de régulation de l'audiovisuel en France a mis «fermement en garde» mardi dernier la chaîne LCI après la diffusion d'une séquence début avril où deux professionnels de santé s'interrogeaient sur l'opportunité de réaliser des essais cliniques en Afrique pour lutter contre le coronavirus. Saisi par de nombreux téléspectateurs choqués, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) «a relevé que les propos abrupts et contestables de l'un des intervenants n'avaient suscité aucune réaction ou demande d'explication sur le plateau» et estimé que «cette séquence traduisait un défaut de maîtrise de l'antenne», selon un communiqué. Cette séquence avait provoqué de vives réactions en France et à l'étranger, de SOS Racisme, au Parti socialiste, en passant par la star ivoirienne du football Didier Drogba, qui avait dénoncé des propos «graves, racistes et méprisants», soulignant que «l'Afrique n'est pas un laboratoire».