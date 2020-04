Un concours éducatif et ludique distrayant via une application électronique a été lancé au profit des élèves des centres spécialisés relevant du secteur de la solidarité nationale et ce dans le cadre des programmes éducatifs destinés à cette catégorie. La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaouthar Krikou qui a présidé le coup d'envoi de ce concours, a affirmé que cette opération s'inscrivait «dans le cadre de la solidarité gouvernementale» et des programmes éducatifs destinés à l'enfance, élaborés par le secteur de la solidarité nationale, dans le cadre des mesures de prévention prises contre le Covid-19. Le concours qui consiste en des questions à poser aux enfants sur le contenu des contes, après leur lecture, sera sanctionné par la remise de distinctions aux lauréats