La pandémie de coronavirus pourrait provoquer une pénurie de café à cause d'un possible manque de main-d'oeuvre, lié à l'abandon des plantations en Amérique du Sud par les ouvriers qui craignent

d'être infectés, indique Bloomberg. Après qu'un risque de baisse de la production de chocolat a été révélé, une pénurie de café pourrait également frapper les marchés mondiaux. Les plantations d'Amérique du Sud risquent d'être abandonnées par les ouvriers en raison de l'épidémie de coronavirus, rapporte Bloomberg. Plusieurs facteurs, dont la fermeture de banques, la réduction des heures de travail, les restrictions de déplacements et les craintes de contamination dans les exploitations agricoles, ont soulevé d'importantes inquiétudes concernant le manque d'ouvriers pour collecter les grains de café pendant la période de récolte qui commencera en mai. Le risque est particulièrement majeur en Colombie, au Brésil et au Pérou, des pays qui représentent environ deux tiers de la production mondiale de grains d'arabica, précise l'agence.