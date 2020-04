Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné, sans identifier d'Etats, qu'il serait «inacceptable» que des pays profitent de la pandémie de coronavirus pour réduire les droits humains, en dévoilant un rapport consacré à cette thématique. «Dans un contexte d'ethno-nationalisme croissant, de populisme, d'autoritarisme et de recul des droits humains dans certains pays, la crise peut fournir un prétexte pour adopter des mesures répressives à des fins sans rapport avec la pandémie», a-t-il relevé. «C'est inacceptable», a ajouté dans un communiqué le chef de l'ONU qui n'a pas de pouvoir coercitif. «Plus que jamais, les gouvernements doivent être transparents, réactifs et responsables. L'espace civique et la liberté de la presse sont essentiels. Les organisations de la société civile et le secteur privé ont un rôle essentiel à jouer. Et dans tout ce que nous faisons, n'oublions jamais: la menace est le virus, pas les gens», a-t-il insisté.