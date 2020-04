Alors que l'Algérie n'a produit aucun feuilleton historique durant ce Ramadhan, en Tunisie la bataille fait rage entre la chaîne de télévision publique Wataniya 1 et la chaîne privée El Hiwar Tounsi autour de la paternité d'un feuilleton historique «Galb Edhib», qui évoque la révolution algérienne.

Dans un communiqué rendu public sur sa page officielle facebook ce ven-dredi 24 avril 2020, l'Etablissement de la télévision tunisienne (ETT) a annoncé que le premier épisode du feuilleton controversé «Galb Edhib» sera, comme prévu, diffusé ven-dredi, après la rupture du jeûne sur la Chaîne nationale 1. Cette annonce intervient sur fond de décision émise en urgence par la cour d'appel de Tunis annulant le jugement prononcé au début de la semaine courante par le tribunal de première instance de Tunis qui interdisait la diffusion du feuilleton en question sur la Chaîne nationale 1. Après avoir suspendu, le 24 avril 2020, le verdict du tribunal de première instance qui avait décidé, 2 jours plus tôt, de surseoir à la diffusion programmée du feuilleton controversé «Galb Edhib» sur la chaîne de Télévision nationale, Watania 1, la cour d'appel a rendu lundi 27 avril, son verdict final. Elle a, en effet, tranché en faveur de la productrice du feuilleton, Khaoula Slimani. «Galb Edhib» continuera, donc, à être diffusé sur la Chaîne nationale. Le feuilleton évoque les premières de la résistance contre la colonisation française en Tunisie et ses relations avec le FLN. La guerre d'Algérie est largement évoquée dans le feuilleton qui en est à son troisième épisode.

C'est ce qu'a annoncé, aujourd'hui, Mounir Ben Salha, avocat de Mme Slimani, via un statut facebook. Rappelons que c'est El Hiwar Ettounsi, qui avait porté plainte contre son ex-chroniqueuse, Khaoula Slimani, pour avoir, selon la version de la chaîne privée, initialement signé un contrat avec elle pour que son feuilleton soit diffusé sur cette chaîne de télévision. Version fermement réfutée par la productrice à laquelle la justice a finalement donné raison. Selon l'avocat de Mme Slimani, il n'y a pas de contrat en bonne et due forme signé par les deux parties et la partie plaignante n'a pas réussi à prouver l'existence d'un accord engageant les deux parties. L'avocat d'El Hiwar Ettounsi, Abdelaziz Essid, a expliqué le fait que les droits de diffusion du feuilleton revenaient à El Hiwar Ettounsi, du fait d'un accord conclu avec la productrice Khaoula Slimani en novembre 2019. Réalisé par Bassem Hamraoui, «Galb Edhib» est un feuilleton dramatique qui devait être diffusé pendant le mois de Ramadhan 2020, soit à partir de vendredi dernier.

Accusée par El Hiwar Ettounsi de ne pas avoir honoré son contrat concernant la diffusion du feuilleton «Galb Edhib», et d'en avoir signé, illégalement, un autre avec la Télévision nationale, contre la coquette somme de 2 millions de dinars tunisiens (DT), Khaoula Slimani, chroniqueuse et désormais productrice de feuilletons, a donné sa version des faits. Mme Slimani a indiqué vendredi 17 avril 2020, via plusieurs médias et réseaux sociaux, qu'elle était confrontée à un dilemme financier qui l'a obligée à sacrifier sa place (en tant que chroniqueuse) à El Hiwar Ettounsi et à signer un contrat avec l'Établissement de la télévision tunisienne (ETT), expliquant que si elle avait accepté de diffuser le feuilleton sur la chaîne privée, elle n'aurait pas pu payer toute l'équipe de tournage. Dans un premier sondage, la chaîne TV qui a été la plus regardée au deuxième jour du mois de Ramadhan est Elhiwar Ettounsi.

Al Wataniya 1 et Nessma TV arrivent respectivement aux deuxième et troisième places du classement. Pour ce qui est des programmes TV, «Awled Moufida 5» s'est classé en tête des audiences. «Denya Okhra 4» (Elhiwar Ettounsi) et «Galb Dhib» (Al Wataniya 1) occupent respectivement la deuxième et la troisième place du classement.