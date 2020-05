Alors que le Liban vit sa plus grande crise politique, sociale et économique, les Libanais se débarrassent de leurs problèmes en regardant, contrairement à d'autres pays, des séries télévisées turques pendant le mois de Ramadhan, accompagnées de mesures de lutte contre la crise économique et le nouveau type de coronavirus. Al-Jadeed, la chaîne de télévision la plus regardée au Liban, a diffusé trois séries turques au début du mois de Ramadhan. La chaîne diffuse un épisode avant et après les principales heures du bulletin d'informations.

Les séries turques qui divertissent actuellement le public libanais sont Sen Anlat Karadeniz (Lifeline), Fazilet Haným ve Kýzlarý (Mme Fazilet et ses filles) et Siyah Beyaz Aºk (Amour noir et blanc). MTV, l'une des principales chaînes de télévision du pays, a présenté la série turque Bir Zamanlar Çukurova (Il était une fois à Çukurova), Bizim Hikaye (Notre histoire) et Kadýn (The Femme) au public libanais. Lbci, l'une des chaînes satellitaires opérant au Liban, continue de diffuser la série Paramparca (Broken Pieces). Pour la presse libanaise, les séries turques se démarquent des séries du Ramadhan car elles font partie des meilleures productions dramatiques, soulignant que les séries turques se composent de messages humanitaires, sociaux et politiques, et attirent donc le public libanais. En réalité, les séries turques ont montré qu'elles pouvaient rivaliser fortement avec les séries libanaises et autres séries arabes. En fait, les séries turques ont remplacé les séries produites au Liban qui ont dû se retirer des écrans en raison de l'épidémie de Covid-19. Le secteur des séries en Turquie se développe constamment.

Les séries turques sont capables de devancer les autres en raison de leur développement constant, ainsi que du fait qu'elles ne tombent pas dans la répétition concernant le script, malgré leur casting réussi et les présentations géantes. Les feuilletons dramatiques turcs ont le pouvoir d'attirer le public sans le fatiguer pendant le mois de Ramadhan, et donc de se démarquer sur les chaînes de télévision libanaises. La popularité des feuilletons turcs Gümüº et Muhteþem Yüzyýl (Magnificent Century) au Liban, est aussi le résultat de l'échec de la production audiovisuelle, qui ne concurrençait pas la série turque durant le Ramadhan. Le public libanais aime les drames de fabrication turque et les séries turques sont rentables pour les chaînes de télévision qui traversent une crise économique. Il faut noter que la série télévisée turque la plus acclamée cette année au Liban est Kadýn et que la série est en tête des classements.