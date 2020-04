Reed Hastings, le patron et fondateur de Netflix est aux anges. Le leader de la vidéo à la demande a augmenté en deux fois plus que prévu le nombre de ses abonnés. Netflix a reçu 15,8 millions d'abonnés supplémentaires au premier trimestre. La firme de Los Gatos (Californie) compte désormais 182, 9 millions d'abonnés dans le monde. Mais ce gain récolté ces trois derniers mois résulte du confinement de millions de personnes de par le monde. Netflix s'impose comme le modèle idéal de distribution de films et séries dans la nouvelle ère numérique, mais la sortie du confinement pourrait calmer l'enthousiasme de Netflix pour l'acquisition de nouveaux millions de foyers.

Pour le moment, Netflix dispose suffisamment de contenus pour alimenter sa plateforme au cours des prochains mois, la suspension du tournage de toute nouvelle production va devenir un problème, si le confinement se poursuit au-delà de décembre 2020. La quatrième saison de «The Crown», excellente série sur le règne d'Elisabeth II d'Angleterre, est déjà en post-production.

Même cas pour la nouvelle série animée «Over the moon». Nombre d'autres séries sont prêtes. Pour autant, si le télétravail permet à Netflix de faire avancer des projets en développement, ou même de produire certaines séries animées, il faut reprendre dès que possible les tournages pour garantir à moyen terme le nombre élevé d'abonnés de Netflix. Netflix doit faire face également à la concurrence car tous les studios du monde, y compris les nouvelles plateformes de «streaming» concurrentes comme Disney + et Peacock de NBCUniversal (groupe Comcast), sont dans la même situation. Pour WarnerMedia, filiale de l'opérateur de télécommunications AT&T, le problème est peut-être encore plus sérieux: le lancement de son service HBO Max, prévu pour la fin mai, ne pourra pas diffuser avant l'été, voire l'automne, sa nouvelle version de «Friends», très attendue et encore retardée. C'est, notamment Disney + qui inquiète Netflix, même si les 182 millions d'abonnés de Netflix ont été recrutés dans 190 pays et que les 50 millions de Disney+ proviennent, eux, d'une quinzaine de territoires seulement, incluant les Etats-Unis, le Canada, l'Inde, où Disney s'est lancé la semaine dernière et a engrangé 8 millions d'utilisateurs, ainsi qu'une partie de l'Europe, dont la France depuis mardi 7 avril. La bataille du Net est féroce et la crise sanitaire que vit le monde risque d'accélérer le processus de numérisation du contenu cinématographique et même audiovisuel.