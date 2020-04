Contrairement à l'Algérie et à la Tunisie, au Maroc la programmation du Ramadhan se limite aux deux chaînes publiques seulement: 2M et Al Aoula. Les deux chaînes de télévision publiques et semi-publiques marocaines, Al Aoula et 2M, ont dévoilé leur grille du Ramadhan. Visiblement, la programmation est aussi diversifiée que pour les années précédentes. L'interdiction des rassemblements depuis début mars, l'état d'urgence sanitaire et toutes les restrictions n'ont pas eu d'impact sur la grille du Ramadhan.

Ainsi Sur Al Aoula, on retrouvera des feuilletons comme Souhlifa, tous les jours à 20h15, réalisé par Hamza Afif avec Yassar Lamghari et Israâ Benkrara et Fati Jamali.

Il y aura également le feuilleton Serba, tous les jours à 19h15, avec Rachid Rafik Aziz Dada, Rafiq Boubker, réalisé par Ali Tahiri. D'un autre côté, le feuilleton Yacout et Anbar, tous les jours à 20h20, réalisé par Mohamad Nasrat avec Nora Skalli, Aziz Hattab, Rabii Skalli et Houda Sadki, mais également des téléfilms inédits tous les samedis à 22h30: Al Madi La Yaoud, réalisé par Brahim Chkiri, avec Rabie Qati, Kalila Bounaylat et Hicham Bahloul, Lcongé, avec Kamal Kadimi, Touria El Alaoui, Fatima Atif. Lbalizza, réalisé par Hamid Basket, avec Ahed Yarziz, Mouhcine Malzi. Ou encore Lhamza, réalisé par Abdelali Toukouna alias Ferkous Fadila Benmoussa, Ferkous et Bouchra Ahriche.

Sur la 2M, beaucoup d'humour et d'action, ainsi il y aura la série en prime time La coopérative, tous les jours à 19h45, qui fait partager la vie mouvementée d'une coopérative agricole fondée par les femmes d'un village du Moyen-Atlas. Le thriller social Assir Almadfoune, raconte le retour au quartier de Othmane, après 10 ans d'absence, suite au meurtre de son meilleur ami, dont il fut accusé.

Le drame social Héritage, tous les jours à 22h15, s'organise autour de Lhaj Ammar, patriarche dirigeant tout le monde à la baguette et qui, confronté à sa fin proche, doit choisir un successeur. Le polar sociologique Alghariba, tous les jours à minuit, fait vivre le parcours de Souad, femme battante ayant réussi à l'étranger et confrontée à un retour difficile au pays.

Enfin Zhar lbatoul, chaque lundi à 22h15, drame historique, où les traditions épiques du Grand Sud marocain s'incarnent dans la belle l'Batoul, promise au noble Nasser, caïd du Tafilalet. Lorsque celui-ci est injustement accusé d'assassinat, elle se battra pour l'arracher des griffes du perfide commandant Barroudi. Avec Salma Rachid, Rabii El Kati, Fati Jamali, Said Ait Baja, Omar Lotfi, Anouar El joundi, Jihane Kidari, Hasna Moumni.

Dans les émissions de divertissement et de caméra cachée, on retrouvera Tendance, Hassan El Fad passe au crible toute la société marocaine et s'amuse à tourner en dérision les situations de la vie quotidienne à travers une galerie de personnages hilarants et de portraits loufoques.

Sans oublier Mchiti Fiha, la caméra cachée qui revient, tous les jours après le ftour, avec de nouveaux pièges qui testeront le sang-froid des célébrités marocaines dans un cadre humoristique.