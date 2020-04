Dans un communiqué envoyé à notre rédaction, les organisateurs du festival virtuel du film à domicile donnent de leur nouvelles. Et cela semble plutôt bien marcher pour eux puisque l'appel lancé a été favorablement entendu. En effet, comme on le mentionne: «Depuis l'ouverture des inscriptions, le 5 avril dernier, la direction du festival du film à domicile Domum a réceptionné 56 oeuvres artistiques, différentes, entre courts-métrages et vidéos-art ainsi que des spots de prévention pour lutter contre le Covid-19.». Et de souligner: « Le comité d'organisation du festival tient à remercier particulièrement les participants pour les efforts consentis afin de présenter des productions cinématographiques de qualité, et ce, malgré les conditions particulièrement difficiles que traverse l'humanité en ces temps de crise sanitaire marquée par des mesures de confinement strictes pour la plupart des wilayas et pays participants.». S'agissant des participants, il est à noter qu'ils sont

«des créateurs et amateurs du septième art originaires de 16 wilayas algériennes, à savoir: Annaba, El-Tarf, Skikda, Constantine, Oum El-Bouaghi, Alger, Djelfa, Oran, Relizane, Sidi

Bel-Abbès, Biskra, Tlemcen, El Bayadh, Bouira, Tizi Ouzou et Sétif.». En tout, prennent part à ce festival 22 pays dont l'Algérie, la Palestine, la Tunisie, le Maroc, la Libye, l' Arabie saoudite, la Syrie,

l'Egypte, le Koweït, l'Irak, le Liban, la Jordanie, le Sultanat d'Oman, l' Italie, le Togo, le Danemark, le Cameroun, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Espagne et l' Iran (dont huit pays participant au concours des films: Algérie, Tunisie, Maroc, Italie, Koweït, Syrie, Togo et Italie).

Un riche programme parallèle

Et d'indiquer: «Depuis le début du festival virtuel du film à domicile Domum, il y a 20 jours, et qui se poursuit jusqu'au 30 avril, la direction de celui-ci a tracé un riche programme d'activités à l'image des ateliers pédagogiques interactifs dédiés aux métiers du monde du cinéma. Des ateliers encadrés par des spécialistes et des académiciens originaires d'Algérie et de pays frères et amis.». Et de préciser encore: «Par ailleurs, de nombreuses productions ont été projetées en hors compétitions et plusieurs interventions et contributions littéraires d'auteurs, cinéastes et journalistes nationaux et internationaux ont été enregistrées en marge du festival.» à noter que les projections ont débuté officiellement le 27 avril et se poursuivront jusqu'au 30 du même mois, et ce, sur la page Facebook du festival. Présidé par le directeur du Centre algérien du cinéma, Salim Aggar, et composé de Fatima Ouzzen (Algérie), le réalisateur marocain Bouchaïb El-Messaoudi, le réalisateur syrien et directeur des

journées cinématographiques de Damas El-Mohhaned Keltoum et l'ex-directeur du festival du cinéma amateur de Klibia Aymen Djelili (Tunisie), le jury sélectionnera les trois films qui seront récompensés par des prix virtuels: l'arobase d'or, l'arobase d'argent et l'arobase de bronze.

Une belle participation internationale

Pour rappel, le public peut visionner les films sur la page Facebook officielle du festival «Domum Festival» et voter pour son film préféré qui pourrait recevoir le «Prix du public», et ce, à travers ses interactions sur le réseau social. Il est à préciser que le festival virtuel du film à domicile, auquel participent des films réalisés et produits durant la période de confinement, est le premier festival cinématographique virtuel organisé en Algérie. Ce festival est un événement cinématographique organisé par l'association culturelle «Daw el Moutawassit» (Lumière de la Méditerranée), sous la tutelle de la direction de la culture de la wilaya de Annaba, en collaboration avec le Centre algérien de la cinématographie, le festival international du film amateur de Kélibia en Tunisie et les Journées cinématographiques de Damas en Syrie. «L'événement aspire à encourager le génie créatif et donner vie aux activités culturelles durant ces circonstances exceptionnelles traversées par notre pays, à travers la production et la promotion de films produits à domicile, l'objectif étant aussi d'animer la scène culturelle plombée par les mesures préventives prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et créer des distractions au sein des familles pour dépasser l'ennui durant le confinement sanitaire», conclut le communiqué. Une très bonne initiative effectivement à saluer.