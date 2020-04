A l'instar de la Sacem en France, l'Onda (Office national des droits d'auteur et droits voisins vient de lancer une campagne pour aider les artistes en difficultés en ces temps de crise. En, effet, sur le site de l'Onda, vous trouverez un formulaire à remplir. Ce dernier se présente en une «Fiche de renseignements pour l'octroi d'une aide exceptionnelle destinée aux artistes suite à l'arrêt des activités culturelles dû à la pandémie Covid-19». Plusieurs cases sont à remplir pour indiquer à l'Onda la situation de l'artiste tout en indiquant si l'artiste est affilié à l'Onda, au Cnal (Conseil national des arts et des lettres). Les artistes sont ainsi invités à remplir ce formulaire en y apportant des informations vraies sous peine d'être poursuivis en justice, comme il est mentionné en effet dans cette note: «Toutes les informations contenues dans la présente fiche de renseignements, doivent êtres justes et sincères, faute de quoi l'intéressé se verra éliminé et poursuivi en justice, conformément à la réglementation en vigueur.»