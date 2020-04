Le groupe Djmawi Africa toujours studieux, vient de mettre en ligne un nouveau clip où on le voit en train de jouer en acoustique. Un clip réalisé en live dans un café à Rouiba pour reprendre les ambiances de pubs irlandais. Ce morceau n’est autre qu’une reprise de la chanson live acoustique de « Amchi Ya Rassoul» extrait du prochain album des Djmawi Africa. Un morceau du patrimoine musical andalou repris par le groupe dans une superbe fusion celtique andalouse. Une composition signée par Abdelaziz El Ksouri, guitariste emblématique du groupe et réarrangée par le groupe Djmawi Africa. Fort d’une tournée nationale qui l’a emmené dans plusieurs villes du pays où le groupe a présenté en exclusivité les nouveaux morceaux de son nouvel album, ce dernier n’a ce cesse de continuer à travailler pour la sortie de son album. Si ce n’est la situation sanitaire actuelle qui a contraint les musiciens à mettre un frein. Avec ce titre « Amchi Ya rassoul », le groupe confirme la résolution de son ancrage dans le terreau classique maghrébin tout en étant ouvert sur les sons modernes ou venant d’ailleurs. Avec plus de 15 ans de carrière aujourd’hui et plus de 350 concerts à son actif à travers toute l’Algérie, Djemawi Africa devient une des références musicales actuelles/alternatives algériennes et les pionniers du renouveau musical algérien. Un groupe incontournable sur la scène musicale algérienne. Pour rappel, la formation est composée de Issem Bosli, lead vocal, gumbri, guitare électrique, Abdelaziz El Ksouri, choeur, guitare électrique, Zohir Ben Larbi, chœur, derbouka, congas, percussions; Fethi Nadjem, choeur, violon, mandole, kora; Amine Lamari, chœur, trompette, flûte; Karim Kouadria, guitare basse; M’hamed Shehada, chœur, clarinette/saxophone alto, soprano et enfin Nazim Ziad à la batterie.